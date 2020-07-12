2020-07-12T01:48:51+03:00
Происшествия

Сын бывшего министра спорта России насмерть сбил велосипедиста

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Юлия КЕКОВА
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Сын бывшего министра спорта России Артем Иванюженков в Подмосковье насмерть сбил человека.

Сообщается, что жертвой наезда автотранспорта стал велосипедист. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи, пишет Telegram-канал "112".

Сын Иванюженкова в момент аварии был за рулем автомобиля BMW X6, который оформлен на его мать Наталью. По предварительным данным, молодой человек не нарушал правила проезда. К слову, в его крови инспекторы не обнаружили следов алкоголя.

Ранее сообщалось, что старший сын экс-министра Антон за рулем внедорожника BMW X6 протаранил остановку общественного транспорта. ДТП произошло в Подольске. Сам Антон на момент случившегося тоже был трезв. В результате аварии пострадали два человека. На тот момент 22-летнего виновника происшествия отправили под домашний арест. Позже дело и вовсе закрыли - стороны договорились о примирении.

Напомним, Борис Иванюженков является президентом Федерации бокса России и первым вице-президентом Паралимпийского комитета РФ. В 1999-2007 годах он возглавлял Министерство по физической культуре, спорту и туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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