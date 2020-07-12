2020-07-12T02:19:56+03:00
Общество

В России на 36 процентов возросло количество просроченных ссуд по ипотеке

Более 44% от общего числа неоплаченных кредитов имеют малый срок - до месяца
Юлия КЕКОВА
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В России на 36 процентов возросло количество просроченных ссуд по ипотекеВ России на 36 процентов возросло количество просроченных ссуд по ипотекеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России возросло количество просроченных ссуд по ипотеке. Так, с марта по май этот показатель увеличился на 36 процентов, превысив отметку в 79 тысяч.

При этом более 44 процентов от общего числа неоплаченных жилищных кредитов имеют малый срок - до месяца. Объем просрочки составляет почти 600 миллионов рублей.

- Рост был сформирован за время карантина. Можно ожидать некоторого увеличения этого показателя в ближайшие несколько месяцев, - рассказал "Известиям" гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Также стали известны топ-10 регионов, где оказался наиболее выражен рост числа просрочки. В этот список сошли Дагестан, Чечня, Москва, Рязанская область, Краснодарский край, Ингушетия, Крым, Ставропольский край, Республика Адыгея и Санкт-Петербург.

К слову, одним из наиболее сложным для занятых в пострадавших отраслях, таких как торговля, сфера услуг, ресторанный и гостиничный бизнес, оказался май. Если в апреле они еще могли "раскидывать долги" на части от выплаченной зарплаты, то в мае у многих ее просто не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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