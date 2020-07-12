В Раде Зеленского призвали уйти в отставку
Депутаты одной из фракций считают, что Владимир Зеленский "продолжает политику режима Порошенко"
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В Раде депутаты от «"Оппозиционной платформы - За жизнь" призвали действующего президента Украины Владимира Зеленского и всю его команду сложить полномочия.
Как отмечается в заявлении фракции, главным предвыборным обещанием Зеленского было возвращение мира в стране, в том числе путем урегулирования конфликта в Донбассе. Однако за год у власти на Украине, по их мнению, ничего для этого не сделали.
ИСТОЧНИК KP.RU