В Раде Зеленского призвали уйти в отставку

12 Июль 2020 2020-07-12T02:26:55+03:00

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В Раде депутаты от «"Оппозиционной платформы - За жизнь" призвали действующего президента Украины Владимира Зеленского и всю его команду сложить полномочия.

Как отмечается в заявлении фракции, главным предвыборным обещанием Зеленского было возвращение мира в стране, в том числе путем урегулирования конфликта в Донбассе. Однако за год у власти на Украине, по их мнению, ничего для этого не сделали.

ИСТОЧНИК KP.RU