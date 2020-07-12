2020-07-12T02:43:37+03:00
В мире

Украинский Boeing сбили над Ираном из-за неверных настроек ПВО

Причиной срабатывания системы ПВО стало перемещение комплекса
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В Иране заявили, что катастрофа украинского Boeing произошла из-за неправильной настройки расчета ПВО.

Комплекс ПВО, ошибочно сбивший самолет в январе, был неправильно настроен . Причиной этого происшествия стало перемещение системы на другое местоположение. Об этом сообщается в дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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