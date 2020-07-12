2020-07-12T03:14:47+03:00
Здоровье

Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару

Бодрящий напиток следует пить в умеренном количестве
Юлия КЕКОВА
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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, какую опасность может таить употребление любимого, ароматного и бодрящего кофе в жаркую погоду.

По мнению специалиста, при сильной жаре перед тем, как выпить стакан кофе стоит выпить немного воды.

- Особо строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе - ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием, - сказала эксперт в интервью радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU

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