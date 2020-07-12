Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару
Бодрящий напиток следует пить в умеренном количестве
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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, какую опасность может таить употребление любимого, ароматного и бодрящего кофе в жаркую погоду.
По мнению специалиста, при сильной жаре перед тем, как выпить стакан кофе стоит выпить немного воды.
- Особо строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе - ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием, - сказала эксперт в интервью радио Sputnik.
ИСТОЧНИК KP.RU