2020-07-12T03:59:08+03:00
Здоровье

Какие продукты спасают от гипертонии, рассказали врачи

Стало известно, что помогает стабилизировать давление
Юлия КЕКОВА
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Какие продукты спасают от гипертонии, рассказали врачиКакие продукты спасают от гипертонии, рассказали врачиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Для стабилизации артериального давления следует употреблять в пищу шпинат и некоторые виды ягод. Такое мнение высказали британские специалисты.

Как правило, высокое кровяное давление считается основной причиной риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики также пояснили, что регулярное употребление шпината поможет регулировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов, пишет "Медикфорум". Благодаря такому способу почки будут более эффективно справляться с работой по выведению лишней жидкости из организма, которая тоже создает определенную нагрузку на кровеносные сосуды и повышающую риск развития опасной гипертонии.

Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат же - один из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы, считают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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