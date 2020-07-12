Какие продукты спасают от гипертонии, рассказали врачи

12 Июль 2020 2020-07-12T03:59:08+03:00

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Для стабилизации артериального давления следует употреблять в пищу шпинат и некоторые виды ягод. Такое мнение высказали британские специалисты.

Как правило, высокое кровяное давление считается основной причиной риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики также пояснили, что регулярное употребление шпината поможет регулировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов, пишет "Медикфорум". Благодаря такому способу почки будут более эффективно справляться с работой по выведению лишней жидкости из организма, которая тоже создает определенную нагрузку на кровеносные сосуды и повышающую риск развития опасной гипертонии.

Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат же - один из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы, считают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU