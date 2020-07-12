Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в маске
Ранее американский лидер пропил курс противомалярийного препарата для сокращения рисков заражения covid-19
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Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске. Средство индивидуальной защиты было темно-синего цвета с золотистой президентской печатью
Американский лидер посещал госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где лечатся в том числе раненые военнослужащие.
- Я считаю, это замечательно - носить маску. Я не был против масок, но всему свое время и место, - заявил Трамп журналистам.
ИСТОЧНИК KP.RU