Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной в США

12 Июль 2020 2020-07-12T04:44:00+03:00

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Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи стала самой богатой женщиной в США. Ее состояние увеличилось до 62,3 миллиарда долларов.

Акции компании Amazon, основателем которой и является Безос, всего за неделю подорожали на 10 процентов. Об этом сообщил журнал Forbes. Таким образом, Маккензи, получившая после развода получила 4 процента акций значительно разбогатела.

Состояние самого Джеффа тоже увеличилось на 16,2 миллиарда долларов, до 188,2 миллиарда долларов.

После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили 36 миллиардов долларов. С тех самых пор благодаря росту их стоимости состояние Маккензи увеличилось почти в два раза.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ноябре 2017 года Джефф стал первым миллиардером в мире с двенадцатизначным состоянием - более 100,3 миллиардов долларов. Спустя год он установил новый мировой рекорд, преодолев планку в 150 миллиардов.

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ИСТОЧНИК KP.RU