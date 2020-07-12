Мужчина застрелил двух полицейских и покончил с собой
23-летний мужчина застрелил двух сотрудником полиции в штате Техас (США), после чего покончил с собой.
Сообщается, что инцидент произошел в городке Мак-Аллен. Прибывшие на вызов правоохранители на вызов и сразу же угодили под обстрел. Позже каждый из них получил серьезные ранения от которых они скончались в местной больнице. Офицерам было 39 и 45 лет. Об этом сообщает ABC News.
Когда на место случившегося прибыл другой наряд американских полицейских, злоумышленник решил покончить с собой. Ранее парень уже неоднократно имел проблемы с законом. Его задерживали за вождение "под градусом" и хранение наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU