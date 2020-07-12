12 Июль 2020 2020-07-12T05:47:41+03:00

Мужчина застрелил двух полицейских и покончил с собой Фото: Иван ВИСЛОВ

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23-летний мужчина застрелил двух сотрудником полиции в штате Техас (США), после чего покончил с собой.

Сообщается, что инцидент произошел в городке Мак-Аллен. Прибывшие на вызов правоохранители на вызов и сразу же угодили под обстрел. Позже каждый из них получил серьезные ранения от которых они скончались в местной больнице. Офицерам было 39 и 45 лет. Об этом сообщает ABC News.

Когда на место случившегося прибыл другой наряд американских полицейских, злоумышленник решил покончить с собой. Ранее парень уже неоднократно имел проблемы с законом. Его задерживали за вождение "под градусом" и хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU