Старшая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики
41-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" позирует в купальнике с анималистичным принтом собственной марки Good American
Старшая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики. Фото : инстаграм
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Старшая сестра известной телезвезды и бизнес-вуман Ким Кардашьян Кортни восхитила поклонников и показала фото. Снимок опубликован на ее странице в Instagram.
На размещенном изображении 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в бикини с анималистичным принтом собственной марки Good American. при этом ее сфотографировали с мокрыми волосами, без макияжа и различных украшений. За небольшое количество времени публикация уже набрала больше 1,4 миллиона лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU