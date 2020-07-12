2020-07-12T06:13:58+03:00
В мире

Старшая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики

41-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" позирует в купальнике с анималистичным принтом собственной марки Good American
Юлия КЕКОВА
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Старшая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики. Фото : инстаграмСтаршая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики. Фото : инстаграм
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Старшая сестра известной телезвезды и бизнес-вуман Ким Кардашьян Кортни восхитила поклонников и показала фото. Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

На размещенном изображении 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в бикини с анималистичным принтом собственной марки Good American. при этом ее сфотографировали с мокрыми волосами, без макияжа и различных украшений. За небольшое количество времени публикация уже набрала больше 1,4 миллиона лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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