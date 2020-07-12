Врачи рассказали о самом простом способе сохранить здоровье печени

12 Июль 2020 2020-07-12T06:47:02+03:00

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Проблемы со здоровьем всегда неприятны, особенно, когда они проявились в области печени и непосредственно связаны с ней.

Одна из патологий - цирроз печени. Как правило, он характеризуется необратимыми изменениями и разрушением органа.Об этом пишет 11 июля «Медикфорум» со ссылкой на исследование американских ученых.

Специалисты Школы общественного здравоохранения им. Джонса Хопкинса проанализировали данные о здоровье более 14 тысяч людей в возрасте от 45 до 64 лет, у которых наблюдаются проблемы.

Ученые детально изучили их образ жизни, в том числе пищевые привычки пациентов, и установили, что любители кофе сталкивались с циррозом в среднем на 21% реже, чем остальные.

- Употребление двух чашек кофе в день сокращало вероятность развития этого заболевания на 44%, трех чашек – на 57%, четырех – на 65%, - рассказали ученые, предупредив, что чрезмерное употребление кофе тоже может пагубно сказаться на организме.

ИСТОЧНИК KP.RU