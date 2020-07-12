Онищенко назвал самую безопасную страну для туристов на этом этапе пандемии коронавируса

Европа не одинаково безопасна для туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий в период пандемии коронавируса. Его рекомендация может показаться удивительной, поскольку "спокойнее" всего сейчас там, откуда по официальным данным Covid-19 начал распространяться по миру. Это Китай.

- В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения", — пояснил он. По его словам, в Индии заболеваемость также низкая, однако лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае,- сказал он в беседе с Ura.ru.

Россия ведет переговоры с другими странами по вопросу открытия границ, в том числе и с Европой. Напомним, страны ЕС возобновили международный туризм с 1 июля, правда, готовы пускать не всех, есть список стран, гражданам которых можно посещать Европу.

Но и не во всех европейских странах сейчас безопасно, напомнил Геннадий Онищенко. Например, в Испании заболеваемость выше, чем в России. Во Франции ситуация чуть хуже, но тенденция к снижению заболеваемости.

- Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России,- уточнил депутат Госдумы.