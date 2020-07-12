Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

12 Июль 2020 2020-07-12T07:12:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние новости на утро 12 июля 2020 года: Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о застое в экономике России. Ее темпы роста могут составить 3-5 процентов. Также по его словам, если официальный прогноз на текущий год сбудется и ВВП России упадет, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста экономики государства будет составлять всего 1%, а это исторический минимум. Процесс торможение российской экономики, по словам эксперта, связан с непроведением необходимых структурных и институциональных реформ

Бывшая жена Безоса, Маккензи, стала богатейшей женщиной в США. Ее доход увеличился до 62,3 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту акций компании Amazon, основателем которой и является Джеффа Безос, всего за неделю подорожали на 10 процентов. Состояние самого Джеффа тоже увеличилось до 188,2 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп впервые за все время пандемии коронавируса вышел в свет в медицинской маске. Средство индивидуальной защиты было темно-синего цвета с золотистой президентской печатью. Американский лидер использовал маску при посещении госпиталя Walter Reed в пригороде Вашингтона.

Совет безопасности ООН принял предложенную Германией и Бельгией резолюцию по вопросу доставки гуманитарной помощи в Сирию через еще одно КПП с Турцией. Двенадцать голосов были "за", еще три страны воздержались. В число воздержавшихся государств вошла и Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU