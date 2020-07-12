Завершились испытания первой российской вакцины от коронавируса на добровольцах

12 Июль 2020 2020-07-12T07:29:05+03:00

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В Сеченовском университете завершились испытания на добровольцах первой российской вакцины от коронавируса. Этот этап назвали успешным - препарат не вызвал побочных эффектов и показал свою эффективность. Действующее вещество формирует у человека антитела к Covid-19.

- Добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя отлично,- сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Вакцину разрабатывали ученые из Центра Гамалеи. Исследователи настолько уверены в своей разработке, что стали первыми, кто испытал на себе ее действие. Правда, вакцинировались они не ради того, чтобы проверить вакцину, а чтобы не заразиться коронавиурсом и не выйти из рабочего процесса. Обнаруженные в их крови антитела оказались способны предотвращать заражение и уничтожать вирус.

Что касается добровольцев, то им разрешат вернуться к привычной жизни уже 15-20 июля, но наблюдение за ними медики продолжат, чтобы оценить длительность иммунитета. Испытания продолжатся. В Минздраве ожидают, что вакцина будет готова уже в этом году.

В Китае тоже завершили предварительный этап тестирования вакцины на людях, ученые назвали результаты многообещающими. Следующий этап - введение препарата большему числу добровольцев, включая разные возрастные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU