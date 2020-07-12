В Москве на сутки объявили желтый уровень опасности погоды из-за грозы

12 Июль 2020 2020-07-12T07:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Москвичей предупредили об опасности погоды - в столице вновь прогнозируют грозу. В Гидрометцентре объявили "желтый" уровень опасности, это значит, погода потенциально опасна. Предупреждение действует 12 июля с 12.00 до полудня 13 июля.

Из-за дождя немного похолодает, днем температура в Москве составит +27...+29 градусов, ночью +16... +18. В Московской области, где тоже после полудня 12 июля ожидаются осадки и грозы, будет +24..+29 днем и +13...+18 ночью.

Лето 2020 года оказалось богато на грозы, из-за этого явления и предшествующей ему жары, погоду Москвы сравнивают с тропиками. Причем погода такая, что на улице становится действительно опасно. Например, 7 июля рухнула крыша на станции "Тушино" из-за урагана. Ветер был такой силы, что снес палатку вместе с продавцом.

ИСТОЧНИК KP.RU