2020-07-12T08:07:39+03:00
В мире

В США третий день регистрируют рекордное число заразившихся коронавирусом

Положительные тесты на Covid-19 за сутки получают около 69 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Общее число зараженных превысило 3,2 миллиона человек в СШАОбщее число зараженных превысило 3,2 миллиона человек в СШАФото: REUTERS
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В США данные по новым случаем заражения коронавирусом третий день оказываются рекордными - свыше 69 тысяч инфицированных. Как сообщает Reuters, после двухнедельного падения заболеваемости, в стране вновь начался рост. Причем такую тенденцию отметили уже в 44 штатах.

Общее число инфицированных превысило 3,2 миллиона человек, это больше, чем население третьего по величине города страны Чикаго. Почти 134 000 американцев умерли, эксперты считают, что на фоне роста заболеваемости вероятно будет увеличиваться и этот показатель.

Напомним, президент США Дональд Трамп впервые с начала эпидемии появился на публике в маске, хотя раньше он заявлял, что "не доставит такого удовольствия журналистам". Маску он надел во время посещения медицинского центра в Мэриленде.

В России тем временем завершились испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса, ученые назвали результаты успешными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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