Алекс Волкановски защитил чемпионский пояс UFC, победив раздельным решением судей Холлоуэя

12 Июль 2020 2020-07-12T08:19:13+03:00

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Рано утром в воскресенье, 12 июля, в Абу-Даби прошел поединок за звание чемпиона UFC в полулегкой весовой категории. Алекс Волкановски из Австралии встретился на UFC 251 против США из Макса Холлоуэя. Первые два раунда американец провел под полным контролем. За Максом была и хорошая статистика значимых ударов. Однако затем же австралиец взял инициативу в этом поединке в свои руки и постепенно стал чаще и лучше бить. И как итог - к концу поединка оставалось меньше вопросов о победителе. 4 и 5 раунды прошли в целом в равной борьбе. И судьи раздельным решением отдали победу Волкановски. Титул чемпиона в полулегкой весовой категории остался за бойцом из Австралии. И итог судейских карточек в пользу Волкановски - 48-47, 47-48, 48-47. Ранее, напомним, Петр Ян в титульном поединке добился победы над Жозе Альдо.

ИСТОЧНИК KP.RU