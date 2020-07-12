В Польше начался второй тур президентских выборов

12 Июль 2020 2020-07-12T08:19:08+03:00

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Граждане Польши 12 июля выбирают президента - в 7.00 начался второй тур президентских выборов. На пост главы страны претендуют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Избирательные участки закроются в 21.00 и счетная комиссия приступит к подведению итогов.

Полномочия действующего президента Дуды истекают летом 2020 года.

Первый тур выборов должен был состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки. Инициаторами переноса стала оппозиция. В итоге первый этап состоялся в июне, но с соблюдением усиленных мер безопасности.

В Польше на фоне пандемии закрыли границы на въезд и выезд из страны. Это не самая пострадавшая от коронавируса страна Европы. Больше всего жертв в Великобритании.

В США, где тоже в этом году состсоятся выборы президента, на 12 июля уже больше 3,2 миллионов зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU