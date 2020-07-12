2020-07-12T09:22:55+03:00
Общество

Акции в поддержку Фургала в Хабаровске: Город гудит, около сотни ОМОНовцев зашли в администрацию

Губернатора задержали по подозрению в организации убийств, он доставлен в Москву [фото, видео]
Владимир ВОРСОБИНЮлия САЛЬНИКОВА
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На защиту губернатора встали некоторые из жителей, которые устроили в Хабаровске акции протестаНа защиту губернатора встали некоторые из жителей, которые устроили в Хабаровске акции протестаФото: Владимир ВОРСОБИН
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В Хабаровске продолжаются акции протеста в связи с задержанием губернатора Сергея Фургала. Напомним, его подозревают в организации убийств бизнесменов. По версии следствия, глава региона имеет отношение к преступной группе, которая заказала расправу с предпринимателями в 2004-2005 годах.

На защиту губернатора встала часть жителей края, устроившая в Хабаровске акции протеста. 11 июля колонна демонстрантов прошлась по проезжей части одной из центральных улиц города, затем участники собрались перед правительством. Солидарность пешим протестующими оказывали автомобилисты, которые ехали по городу, поддерживая протест звуковым сигналом. По официальным данным, акция собрала около 12 тысяч человек. На следующий день протесты продолжились.

Акции в поддержку Фургала в Хабаровске Фото: Владимир ВОРСОБИН

Акции в поддержку Фургала в ХабаровскеФото: Владимир ВОРСОБИН

- Город сигналит снова. Накаляется ситуация, потому что в администрацию Хабаровского края зашли около сотни ОМОНовцев и там организовали защиту, - передает с места обозреватель "КП" Владимир Ворсобин. - Весь город гудит опять. Все продолжается. Трудно сказать, чем это закончится сегодня. Видимо, завтра планируется назначение нового губернатора.

По данным местной редакции "КП", ОМОН, зашедший в здание администрации, позже все-таки его покинул.

В воскресенье протесты в поддержку Сергея Фургала продолжились в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Акции в поддержку Фургала в Хабаровске: Город гудит, около сотни ОМОНовцев зашли в администрацию
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