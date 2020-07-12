2020-07-12T09:19:44+03:00
Общество

У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантов в поддержку губернатора Фургала

Гораздо больше "поддерживающих" акцию автомобилистов, которые сигналят в знак протеста [фото, видео]
Владимир ВОРСОБИНЮлия САЛЬНИКОВА
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В воскресенье 12 июля толпа заметно поределаВ воскресенье 12 июля толпа заметно поределаФото: Владимир ВОРСОБИН
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В Хабаровске у здания администрации собрались около сотни человек. Это гораздо меньше, чем днем ранее. Только по официальным данным 11 июля в акции протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала участвовали 12 тысяч человек. Толпа прошла по проезжей части, затем вышла к зданию правительства. Народ требует "вернуть Фургала" домой.

В воскресенье, 12 июля, толпа заметно поредела. Однако, к администрации прибыли около ста ОМОНовцев. Позже, впрочем, силовики здание покинули.

В Хабаровске продолжаются акции протеста в связи с задержанием губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Хабаровске продолжаются акции протеста в связи с задержанием губернатора Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

- Кажется, полиции и журналистов больше, чем самих демонстрантов. Если не обращать внимание, что гудит весь город. Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу, - передает с места обозреватель "КП" Владимир Ворсобин.

Ожидается, что в понедельник представят человека, который займет место задержанного губернатора.

У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантов Фото: Владимир ВОРСОБИН

У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантовФото: Владимир ВОРСОБИН

- Это очень рисковый должен быть человек, не каждого уговоришь теперь прийти на это хозяйство беспокойное. Губернатору новому придется очень много сделать, чтобы всех успокоить, - говорит Владимир Ворсобин.

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко через соцсети призвала протестующих к "благоразумию", чтобы не допустить задержаний и беспорядков:

- Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору,- написала она. - Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам.

Еще один день протестов в Хабаровске: Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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