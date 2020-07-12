У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантов в поддержку губернатора Фургала
В Хабаровске у здания администрации собрались около сотни человек. Это гораздо меньше, чем днем ранее. Только по официальным данным 11 июля в акции протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала участвовали 12 тысяч человек. Толпа прошла по проезжей части, затем вышла к зданию правительства. Народ требует "вернуть Фургала" домой.
В воскресенье, 12 июля, толпа заметно поредела. Однако, к администрации прибыли около ста ОМОНовцев. Позже, впрочем, силовики здание покинули.
В Хабаровске продолжаются акции протеста в связи с задержанием губернатора Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН
- Кажется, полиции и журналистов больше, чем самих демонстрантов. Если не обращать внимание, что гудит весь город. Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу, - передает с места обозреватель "КП" Владимир Ворсобин.
Ожидается, что в понедельник представят человека, который займет место задержанного губернатора.
У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантовФото: Владимир ВОРСОБИН
- Это очень рисковый должен быть человек, не каждого уговоришь теперь прийти на это хозяйство беспокойное. Губернатору новому придется очень много сделать, чтобы всех успокоить, - говорит Владимир Ворсобин.
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко через соцсети призвала протестующих к "благоразумию", чтобы не допустить задержаний и беспорядков:
- Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору,- написала она. - Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам.
Еще один день протестов в Хабаровске: Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU