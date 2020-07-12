Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

12 Июль 2020 2020-07-12T09:35:43+03:00

С 2021 года в России можно будет устанавливать только "умные" счетчики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Россияне больше не будут платить за установку электросчетчиков. В Минэнерго сообщают, что экономия для потребителя составит от 5 до 20 тысяч рублей.

С этого года все расходы на установку счетчиков лягут на сетевые компании (обслуживают частный сектор) и гарантирующих поставщиков (обслуживают многоквартирные дома). Речь пока идет только о приборах учета электроэнергии.

- Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные, передающие показания удаленно,- сообщают со ссылкой на Минэнерго в "Российской газете".

С 1 июля в России начнется поэтапная замена старых электросчетчиков на новые, "умные". Правда, пока есть выбор, какой прибор выбирать в случае его поломки или истечения срока пользования. С 2021 года интеллектуальные счетчики со встроенным модемом и программным обеспечением будут устанавливать по умолчанию.

ИСТОЧНИК KP.RU