Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Россияне больше не будут платить за установку электросчетчиков. В Минэнерго сообщают, что экономия для потребителя составит от 5 до 20 тысяч рублей.
С этого года все расходы на установку счетчиков лягут на сетевые компании (обслуживают частный сектор) и гарантирующих поставщиков (обслуживают многоквартирные дома). Речь пока идет только о приборах учета электроэнергии.
- Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные, передающие показания удаленно,- сообщают со ссылкой на Минэнерго в "Российской газете".
С 1 июля в России начнется поэтапная замена старых электросчетчиков на новые, "умные". Правда, пока есть выбор, какой прибор выбирать в случае его поломки или истечения срока пользования. С 2021 года интеллектуальные счетчики со встроенным модемом и программным обеспечением будут устанавливать по умолчанию.
ИСТОЧНИК KP.RU