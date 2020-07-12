Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Россияне больше не будут платить за установку электросчетчиков. В Минэнерго сообщают, что экономия для потребителя составит от 5 до 20 тысяч рублей.
С этого года все расходы на установку счетчиков ляжет на сетевые компании (обслуживают частный сектор) и гарантирующих поставщиков (обслуживают многоквартирные дома). Речь пока идет только о приборах учета электроэнергии.
- Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные, передающие показания удаленно,- сообщают со ссылкой на Минэнерго в "Российской газете".
ИСТОЧНИК KP.RU