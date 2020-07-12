Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

12 Июль 2020 2020-07-12T09:22:02+03:00

Расходы возьмут на себя сетевые компании и поставщики

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Россияне больше не будут платить за установку электросчетчиков. В Минэнерго сообщают, что экономия для потребителя составит от 5 до 20 тысяч рублей.

С этого года все расходы на установку счетчиков ляжет на сетевые компании (обслуживают частный сектор) и гарантирующих поставщиков (обслуживают многоквартирные дома). Речь пока идет только о приборах учета электроэнергии.

- Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные, передающие показания удаленно,- сообщают со ссылкой на Минэнерго в "Российской газете".

ИСТОЧНИК KP.RU