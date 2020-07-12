Один заражает четырех: Ученые рассказали о мутациях в ДНК коронавируса

12 Июль 2020 2020-07-12T10:02:57+03:00

В марте один зараженный в среднем передавал вирус двум людям Фото: REUTERS

По версии экспертов из Гонконга, ситуация с заразностью вернулась на тот уровень, когда еще не было массового наблюдения

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Ученые из Гонконга оценили степень заразности коронавируса. Декан медицинской школы HK, профессор Габриэль Леун заявил о мутации вируса, из-за чего передача Covid-19 увеличилась на 30 процентов.

- Это начало длительной массовой локальной вспышки, подобной которой мы никогда не видели прежде,- приводит его слова South China Morning Post.

Один зараженный может передавать вирус четырем людях, тогда как в марте этот показатель был равен 2,5.

Леун считает, что такой высокий показатель заразности был в самом начале эпидемии, когда еще не начали вести массовое наблюдение. По его версии, в настоящее время есть от 50 до 60 скрытых случаев инфицирования в одном сообществе. Он призвал власти проводить массовое тестирование в группах риска, например, среди пожилых людей.

При этом нет исследований, которые бы подтвердили, что коронавирус стал более смертоносным.

ИСТОЧНИК KP.RU