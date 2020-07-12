Один заражает четырех: Ученые рассказали о мутациях в ДНК коронавируса
Ученые из Гонконга оценили степень заразности коронавируса. Декан медицинской школы HK, профессор Габриэль Леун заявил о мутации вируса, из-за чего передача Covid-19 увеличилась на 30 процентов.
- Это начало длительной массовой локальной вспышки, подобной которой мы никогда не видели прежде,- приводит его слова South China Morning Post.
Один зараженный может передавать вирус четырем людях, тогда как в марте этот показатель был равен 2,5.
Леун считает, что такой высокий показатель заразности был в самом начале эпидемии, когда еще не начали вести массовое наблюдение. По его версии, в настоящее время есть от 50 до 60 скрытых случаев инфицирования в одном сообществе. Он призвал власти проводить массовое тестирование в группах риска, например, среди пожилых людей.
При этом нет исследований, которые бы подтвердили, что коронавирус стал более смертоносным.
ИСТОЧНИК KP.RU