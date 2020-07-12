2020-07-12T10:45:52+03:00
В мире

Илон Маск стал седьмым в списке самых богатых людей мира

Состояние директора Tesla увеличилось на 6,1 миллиарда долларов после того, как акции компании взлетели на 11 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Илон МаскИлон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск ворвался на седьмое место в списке самых богатых людей мира после того, как аналитики рынка прогнозировали обвал акций его компании. В СМИ даже появилась информация о том, что Маск якобы продает имущество, потому что все его богатство - это акции, при этом наличных денег едва хватает на жизнь.

Несмотря на прогнозы, акции Tesla выросли в цене на 11 процентов, тем самым увеличив капитал Илона Маска на 6,1 миллиард долларов.

- 49-летний бизнесмен владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния в 70,5 миллиардов долларов. Его мажоритарное владение закрытым SpaceX составляет около 15 миллиардов долларов,- сообщает Bloomberg.

Недавно Илон Маск тонко ответил всем тем, кто ждал падения акций Tesla. Инвесторы хотели заработать на Shorts (короткой позиции на рынке), проще говоря, планировали скупить акции по-дешевке. В итоге Tesla выпустила новый товар - Shorts (шорты), а в описании посетовали обладателям красных шортиков "лететь как ветер" и наслаждаться завершением торговой сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России коронавирус нашли у 6 615 человек за сутки: только 22 процента не имеют симптомов
Опасный контент будут блокировать на компьютерах российских школ
Трамп вновь потребовал лишить Пулитцеровской премии журналистов The New York Times из-за фейков о России
Илон Маск стал седьмым в списке самых богатых людей мира
Один заражает четырех: Ученые рассказали о мутациях в ДНК коронавируса
В Москве от коронавируса вылечились 465 пациентов за сутки
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Камару Усман сохранил за собой чемпионский пояс, победив на UFC 251 Хорхе Масвидаля
У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантов в поддержку губернатора Фургала
Акции в поддержку Фургала в Хабаровске: Город гудит, около сотни ОМОНовцев зашли в администрацию
Китайские ученые хотят провести третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в России, Бразилии и Саудовской Арваии
В Польше начался второй тур президентских выборов
Алекс Волкановски защитил чемпионский пояс UFC, победив раздельным решением судей Холлоуэя
В США третий день регистрируют рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве на сутки объявили желтый уровень опасности погоды из-за грозы
Испытания первой российской вакцины от коронавируса на добровольцах завершены
Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике
Онищенко назвал самую безопасную страну для туристов на этом этапе пандемии коронавируса
Врачи рассказали о самом простом способе сохранить здоровье печени
Старшая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики
Мужчина застрелил двух полицейских и покончил с собой
Сбежавшая из Китая в США вирусолог раскрыла правду о коронавирусе
Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной в США
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в маске