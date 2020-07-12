2020-07-12T10:34:29+03:00
В мире

Трамп вновь потребовал лишить Пулитцеровской премии журналистов The New York Times из-за фейков о России

Президент США неоднократно призывал не верить "лживым статьям" издания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал отобрать у журналистов The New York Times Пулитцеровскую премию. Такое заявление он делает уже не впервые. Причина все та же - "фейковая информация", которую издание, по его мнению, распространяет.

Напомним, в The New York Times обвинили предвыборный штаб Трампа в сговоре с Россией, якобы американскому президенту "помогли" победить на выборах. Хотя сам глава Белого дома неоднократно заявлял, что России не выгодно его избрание. Трамп препятствует строительству Северного потока-2", вводит санкции против россиян, выходит из военных договоров с Россией.

В ответ на пост в Twitter журналиста Джона Соломона о выпуске новой книги, Трамп написал, что именно Джону стоило бы дать Путитцеровскую премию, а не авторам из The New York Times:

- "Журналисты", которые получили награды, были неправы. Заберите обратно Пулитцеровские премии, которые стали насмешкой,- написал он, заявив, что журналисты опубликовали фейк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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