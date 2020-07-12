2020-07-12T10:59:39+03:00
Общество

В России коронавирус нашли у 6 615 человек за сутки: только 22 процента не имеют симптомов

Полностью выздоровели 3 615 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Всех пациентов перед выпиской тестирую на коронавирус повторноВсех пациентов перед выпиской тестирую на коронавирус повторноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России зарегистрировано 6615 новых случаев заражения коронавирусом по данным на 12 июля. В стране снижается суточный прирост зараженных, при этом все больше людей имеют симптомы. Нет никаких признаков (кашель, температура) у 22,5 процентов инфицированных. Еще месяц назад бессимптомных было около 40 процентов от числа новых случаев заражения.

Вылечившихся за сутки 3615 человек. Все они прошли повторные тесты на Covid-19, результаты отрицательные. Переболевшие могут стать донорами плазмы для тех, кто все еще борется с инфекцией. По сообщению глав Минздрава Михаила Мурашко, в России нет случаев, когда у человека после болезни не сформировались бы антитела к коронавирусу. Хотя он признал, у тех, кто болел сильнее, иммунитет крепче.

Погибли от осложнений, вызванных коронавирусом 130 человек за сутки.

Ученые из Гонконга заявили о мутации коронавируса, из-за которой болезнь стала заразнее. Если раньше один инфицированный передавал вирус 2 людям, то теперь передает уже четырем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России коронавирус нашли у 6 615 человек за сутки: только 22 процента не имеют симптомов
Опасный контент будут блокировать на компьютерах российских школ
Трамп вновь потребовал лишить Пулитцеровской премии журналистов The New York Times из-за фейков о России
Илон Маск стал седьмым в списке самых богатых людей мира
Один заражает четырех: Ученые рассказали о мутациях в ДНК коронавируса
В Москве от коронавируса вылечились 465 пациентов за сутки
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Камару Усман сохранил за собой чемпионский пояс, победив на UFC 251 Хорхе Масвидаля
У администрации в Хабаровске собрались около сотни демонстрантов в поддержку губернатора Фургала
Акции в поддержку Фургала в Хабаровске: Город гудит, около сотни ОМОНовцев зашли в администрацию
Китайские ученые хотят провести третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в России, Бразилии и Саудовской Арваии
В Польше начался второй тур президентских выборов
Алекс Волкановски защитил чемпионский пояс UFC, победив раздельным решением судей Холлоуэя
В США третий день регистрируют рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве на сутки объявили желтый уровень опасности погоды из-за грозы
Испытания первой российской вакцины от коронавируса на добровольцах завершены
Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике
Онищенко назвал самую безопасную страну для туристов на этом этапе пандемии коронавируса
Врачи рассказали о самом простом способе сохранить здоровье печени
Старшая сестра Кардашьян восхитила фанатов фото в бикини и без косметики
Мужчина застрелил двух полицейских и покончил с собой
Сбежавшая из Китая в США вирусолог раскрыла правду о коронавирусе
Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной в США
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в маске