В России коронавирус нашли у 6 615 человек за сутки: только 22 процента не имеют симптомов

12 Июль 2020 2020-07-12T10:59:39+03:00

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В России зарегистрировано 6615 новых случаев заражения коронавирусом по данным на 12 июля. В стране снижается суточный прирост зараженных, при этом все больше людей имеют симптомы. Нет никаких признаков (кашель, температура) у 22,5 процентов инфицированных. Еще месяц назад бессимптомных было около 40 процентов от числа новых случаев заражения.

Вылечившихся за сутки 3615 человек. Все они прошли повторные тесты на Covid-19, результаты отрицательные. Переболевшие могут стать донорами плазмы для тех, кто все еще борется с инфекцией. По сообщению глав Минздрава Михаила Мурашко, в России нет случаев, когда у человека после болезни не сформировались бы антитела к коронавирусу. Хотя он признал, у тех, кто болел сильнее, иммунитет крепче.

Погибли от осложнений, вызванных коронавирусом 130 человек за сутки.

Ученые из Гонконга заявили о мутации коронавируса, из-за которой болезнь стала заразнее. Если раньше один инфицированный передавал вирус 2 людям, то теперь передает уже четырем.

ИСТОЧНИК KP.RU