2020-07-12T11:13:33+03:00
Общество

Собянин: результаты ЕГЭ покажут эффективность дистанционного обучения

Школьники по всей России продолжают сдавать выпускные экзамены
Анастасия РЫШКОВА
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ЕГЭ выявит вероятность дальнейшего применения дистанционного обученияЕГЭ выявит вероятность дальнейшего применения дистанционного обученияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Качество дистанционного образования можно будет определить по результатам ЕГЭ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это все равно сложно, при том, что Москва - один из самых продвинутых городов в этом отношении. С точки зрения качества, собственно, ЕГЭ во многом определяет же, как мы прошли этот год, пандемию и так далее. Пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают", - сказал градоначальник 12 июля телеканалу "Россия-1".

Ранее мэр столицы объявил, что школьники вернуться к привычному режиму занятий традиционно 1 сентября.

Напомним, что школьники по всей России перешли на дистанционное обучение в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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