"Это трехактная пьеса": Американский врач предупредил о новой волне коронавируса

12 Июль 2020 2020-07-12T11:16:52+03:00

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Американский доктор Чад Крилич заявил, что миру возможно придется пережить не одну, а три волны коронавируса. При этом, в США уже вошли во вторую фазу. После спада заболеваемости и снятия блокировки, медики вновь регистрирую прирост. Последние три дня показатели бьют рекорды- большое 60 тысяч зараженных в сутки.

- Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Там будет третий акт. Когда придет грипп, мы знаем, будет третья волна. Очевидно, что на все это будет влиять то, как мы ведем себя социально и будет ли вакцина,- приводит его слова Deutsche Welle.

Он признался, что его беспокоят больше всего две вещи. Первая - что люди не следуют рекомендациям, не носят маски и продолжают активно контактировать, кто-то из них перенесет болезнь легко, кто-то погибнет. Вторая - последствия коронавируса. Человек, который победил болезнь, все еще рискует умереть от осложнений. Самым распространенным является поражение легких. Легочный фиброз назвали одним из самых опасных последствий Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU