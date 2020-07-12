На акцию протеста в разгар пандемии в Израиле вышли около 10 тысяч человек
В Тель-Авиве на площади Ицхака Рабина вечером 11 июля состоялась акция протеста, на которую вышли порядка 10 тыс. человек. Они выступили против политики правительства во время пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Преимущественно протестующими стали самозанятые и представители малого бизнеса, которые потребовали финансовой поддержки от властей. По их мнению, она ничтожно мала, а в некоторых случаях и вовсе отсутствует.
После акции протеста начались беспорядки и давка. Были задержаны около 20 человек. Как отметил представители полиции Израиля, протестующие перекрывали улицы, нападали на стражей порядка и кидали в них бутылки, сообщает Reuters.
Напомним, по официальным данным, в Израиле произошло несколько новых вспышек коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было 37,4 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 354 человека умерли.
В Тель-Авиве 10 тысяч человек вышли на акцию протеста.
ИСТОЧНИК KP.RU