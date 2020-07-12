2020-07-12T12:36:41+03:00
Общество

Путин поздравил рыбаков с профессиональным днем

Президент выразил мнение, что рыбохозяйственный комплекс в последние годы сильно вырос
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
День рыбака был учрежден в 1965 годуДень рыбака был учрежден в 1965 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников рыбохозяйственной отрасли России с Днем рыбака. Текст телеграммы опубликован 12 июня на сайте Кремля.

"Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем», - сказано в телеграмме главы государства.

Президент отметил, что за последние годы рыбохозяйственный комплекс уверенно растет и развивается. На производстве работают настоящие профессионалы, которые бережно относятся к природе и ее ресурсам. Путин также оценил результат проведенной работы в последние годы. Было построено много перерабатывающих и рыборазводных заводов, модернизировался рыболовный флот, что позволило увеличить количество рабочих мест. Владимир Путин считает, что такой подход поможет российским специалистам в этой области достойно конкурировать с зарубежными коллегами и расширить российский рынок рыбной продукции.

День рыбака празднуется в России с 3 мая 1965 года. Профессиональный День работников рыбной промышленности был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин рассказал, как относится к критике
Заявления Зеленского о роли СССР в войне «внутренне коробят» Путина, заявили в Кремле
Папа Римский заявил, что "очень огорчен" решением Турции по собору Святой Софии
Путин поздравил детский центр «Орленок» с 60-летием
В Сеуле церемонию прощания с погибшим мэром Пак Вон Суном проведут онлайн
Доктор из США сравнил вспышку коронавируса в Техасе с терактом 11 сентября
Путин поздравил рыбаков с профессиональным днем
Украинскую теннисистку американцы обвинили в расизме из-за фотосессии
На акцию протеста в разгар пандемии в Израиле вышли около 10 тысяч человек
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через воду во время купания
Собянин: результаты ЕГЭ покажут эффективность дистанционного обучения
"Это трехактная пьеса": Американский врач предупредил о новой волне коронавируса
В России коронавирус нашли у 6 615 человек за сутки: только 22 процента не имеют симптомов
Опасный контент будут блокировать на компьютерах российских школ
Трамп вновь потребовал лишить Пулитцеровской премии журналистов The New York Times из-за фейков о России
Илон Маск стал седьмым в списке самых богатых людей мира