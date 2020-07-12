Путин поздравил рыбаков с профессиональным днем

12 Июль 2020 2020-07-12T12:36:41+03:00

День рыбака был учрежден в 1965 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников рыбохозяйственной отрасли России с Днем рыбака. Текст телеграммы опубликован 12 июня на сайте Кремля.

"Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем», - сказано в телеграмме главы государства.

Президент отметил, что за последние годы рыбохозяйственный комплекс уверенно растет и развивается. На производстве работают настоящие профессионалы, которые бережно относятся к природе и ее ресурсам. Путин также оценил результат проведенной работы в последние годы. Было построено много перерабатывающих и рыборазводных заводов, модернизировался рыболовный флот, что позволило увеличить количество рабочих мест. Владимир Путин считает, что такой подход поможет российским специалистам в этой области достойно конкурировать с зарубежными коллегами и расширить российский рынок рыбной продукции.

День рыбака празднуется в России с 3 мая 1965 года. Профессиональный День работников рыбной промышленности был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU