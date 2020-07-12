Доктор из США сравнил вспышку коронавируса в Техасе с терактом 11 сентября

12 Июль 2020 2020-07-12T12:53:30+03:00

В Техасе за прошлые сутки погибли больше 100 человек от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Седрик Дарк вспомнил, как в 2001 году также приезжали грузовики-рефрижераторы за телами погибших

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Американский доктор Седрик Дарк сравнил вспышку коронавируса в Техасе в терактом 11 сентября. Вчерашний день 11 июля стал рекордным по числу жертв в этом штате, от коронавируса погибли больше 100 человек. Жители со страхом сообщают, что все чаще видят грузовики-рефрижераторы, которые принимают тела погибших, потому что мест в морге не хватает.

- Это напомнило то, что я пережил, когда учился в медицинском колледже в 2001 году в Нью-Йорке. Со своего 14-го этажа я мог видеть в кабинете главного врача вместе с другими начинающими медиками ряды грузовиков-рефрижераторов, белый брезент, на котором лежали тела людей, погибших в результате крушения башен-близнецов,- приводит его слова Fox News.

Во время теракта погибли 2977 человек.

Техас считается одним из самых пострадавших от коронавируса штатов, здесь уже больше жертв, чем погибших в трагедии с башнями-близнецами.

Доктор подтвердил информацию о том, что вирус мутировал и стал легче передаваться людям.

ИСТОЧНИК KP.RU