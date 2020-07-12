В Сеуле церемонию прощания с погибшим мэром Пак Вон Суном проведут онлайн

12 Июль 2020 2020-07-12T13:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Церемония прощания с погибшим мэром Сеула Пак Вон Суном пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают в Yonhap News Agency со ссылкой на организаторов похорон, сторонников мэра из Демократической партии.

Тело погибшего до сих пор находится в морге, его доставят в мэрию в понедельник. Церемония должна начаться в 8.30 по местному времени. Присутствовать очно будут не больше 100 человек, основная часть - члены семьи Пак Вон Суна.

Чтобы жители города тоже могли попрощаться с градоначальником, запустят трансляцию на канале YouTube городского правительства и его радиостанции TBS.

- После прощания тело будет доставлено в крематорий Сеульского мемориального парка, а затем похоронено в его родном городе Чаннён,- сообщили организаторы похорон.

Чиновник пропал 9 июля. Неладное заподозрила его дочь, записка, которую оставил отец, напоминала завещание. Телефон мужчины оказался отключен. Его искали полицейские с собаками, к поиску подключили дроны. Нашли только ближе к полуночи на горе Багак, предварительной причиной смерти считается самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU