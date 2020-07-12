Папа Римский заявил, что "очень огорчен" решением Турции по собору Святой Софии

12 Июль 2020 2020-07-12T13:35:44+03:00

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Папа Римский заявил, что очень огорчен решением Турции сделать мечеть из Святой Софии. Объект должен был стать музеем, но власти страны решили иначе. Причем, решение Госсовет принял всего за 17 минут.

- Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален, - сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, его заявление приводит ТАСС.

Ранее в ЮНЕСКО призвали турецкие власти перейти к диалогу, чтобы не превращать христианский собор в мечеть. Грядущие изменения несут "ряд правовых обязательств", ведь Собор - объект всемирного наследия, поэтому государство должно обеспечить доступ к объекту всем людям.

Патриарх Кирилл тоже призывал турецкие власти сохранить музейный статус Собора, напомнив, это это один из величайших памятников христианской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU