В России в несколько раз увеличились продажи велосипедов и скейтбордов после карантина

12 Июль 2020 2020-07-12T14:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На российском рынке отмечается рост продаж велосипедов, скейтбордов и прочих спортивных средств передвижения для активного отдыха. Статистика рынка стала расти после выхода России из режима самоизоляции.

"Продажи в июне выросли в семь раз год к году, продажи самокатов в июне выросли в пять раз год к году, а роликовых коньков - в шесть раз. Для активного отдыха всей семьей пользователи приобретают бадминтон - продажи выросли на 326% год к году", - отмечают эксперты онлайн-ритейла Ozon.

Они проанализировали более 1,5 миллиона подобных заказов и 2 миллиона поисковых запросов в начале лета.

Так, покупать велосипеды в июне россияне стали на 452% больше, чем в прошлом году.

Также возросли продажи плавательных матрасов, ласт, масок, надувных кругов и нарукавников для детей. Популярны стали и солнцезащитные крема, сообщает ТАСС.

"Не каждым летом россияне могут наслаждаться такой жаркой погодой - в этом году она определенно требует обновления гардероба - продажи легкой летней одежды выросли в июне на 335%, а летней обуви - на 138% год к году", - отмечают специалисты.

Аналитики напомнили, что весной граждане активно интересовались и покупали спортивные снаряды для домашних тренировок. В этот список вошли коврики для йоги, гири и гантели, спортивные валики, резины и бодибары. Каждый второй покупатель добавлял в корзину хотя бы один предмет из этого списка.

ИСТОЧНИК KP.RU