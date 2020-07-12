В России в несколько раз увеличились продажи велосипедов и скейтбордов после карантина
На российском рынке отмечается рост продаж велосипедов, скейтбордов и прочих спортивных средств передвижения для активного отдыха. Статистика рынка стала расти после выхода России из режима самоизоляции.
"Продажи в июне выросли в семь раз год к году, продажи самокатов в июне выросли в пять раз год к году, а роликовых коньков - в шесть раз. Для активного отдыха всей семьей пользователи приобретают бадминтон - продажи выросли на 326% год к году", - отмечают эксперты онлайн-ритейла Ozon.
Они проанализировали более 1,5 миллиона подобных заказов и 2 миллиона поисковых запросов в начале лета.
Так, покупать велосипеды в июне россияне стали на 452% больше, чем в прошлом году.
Также возросли продажи плавательных матрасов, ласт, масок, надувных кругов и нарукавников для детей. Популярны стали и солнцезащитные крема, сообщает ТАСС.
"Не каждым летом россияне могут наслаждаться такой жаркой погодой - в этом году она определенно требует обновления гардероба - продажи легкой летней одежды выросли в июне на 335%, а летней обуви - на 138% год к году", - отмечают специалисты.
Аналитики напомнили, что весной граждане активно интересовались и покупали спортивные снаряды для домашних тренировок. В этот список вошли коврики для йоги, гири и гантели, спортивные валики, резины и бодибары. Каждый второй покупатель добавлял в корзину хотя бы один предмет из этого списка.
ИСТОЧНИК KP.RU