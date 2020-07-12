2020-07-12T14:01:19+03:00
Общество

Заявления Зеленского о роли СССР в войне «внутренне коробят» Путина, заявили в Кремле

Во время поездки в Польшу президент Украины назвал Советский Союз "виновным" в развязывании войны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к заявлениям украинского коллеги Владимира Зеленского о войне.

В январе 2020 года украинский лидер отправился с рабочим визитом в Польшу. Зеленский заявил, что "польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов", он обвинил Советский Союз в развязывании войны, при этом добавил, что "Европа и мир о таком молчать больше не могут". Сам же предпочел умолчать о том, что узников Освенцима освободили именно советские солдаты, зато припомнил, что в числе освободителей были украинцы.

- Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит,- сказал в интервью на канале "России 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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