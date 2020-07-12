Владимир Путин объяснил, зачем сам участвует в решении личных проблем граждан

12 Июль 2020 2020-07-12T15:08:40+03:00

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Владимир Путин выразил мнение, что президент должен заниматься не только решением глобальных вопросов развития государства, но и оказывать помощь нуждающимся людям.

Президент прокомментировал ситуацию в подтопленном Тулуне и свое участие в помощи гражданам.

"Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства - ну значит нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь, как на последнюю инстанцию, если уж удается встретиться с главой государства" - сказал Владимир Путин.

Он также сказал, что стремится соответствовать требованиям россиян, как глава государства, и старается принимать участие в решении острых вопросов лично.

"Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком", - заключил президент РФ в эфире телеканала «Россия-1».

ИСТОЧНИК KP.RU