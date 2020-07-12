Владимир Путин объяснил, зачем сам участвует в решении личных проблем граждан
Владимир Путин выразил мнение, что президент должен заниматься не только решением глобальных вопросов развития государства, но и оказывать помощь нуждающимся людям.
Президент прокомментировал ситуацию в подтопленном Тулуне и свое участие в помощи гражданам.
"Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства - ну значит нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь, как на последнюю инстанцию, если уж удается встретиться с главой государства" - сказал Владимир Путин.
Он также сказал, что стремится соответствовать требованиям россиян, как глава государства, и старается принимать участие в решении острых вопросов лично.
"Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком", - заключил президент РФ в эфире телеканала «Россия-1».
ИСТОЧНИК KP.RU