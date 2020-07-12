2020-07-12T14:30:59+03:00
Общество

Песков оценил вероятность второй волны коронавируса в России

В США медики считают, что волн может быть три, вторая уже началась, в России прогнозируют другую модель
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле дали прогноз по новой вспышке коронавируса в России. Возможна ли вторая волна, в ответ на этот вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал придерживаться данных, которые дают руководители оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Ситуацию с заболеваемостью контролируют вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Они возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать,- сказал Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".

За минувшие сутки коронавирус нашли у 6615 человек. В России завершили этап испытаний вакцины от коронавируса Центра Гамалеи на добровольцах - препарат оказался безопасен. В Минздраве рассчитывают, что вакцина будет готова до конца года.

В США тем временем врачи считают, что вторая волна коронавируса уже началась после снятия блокировки. Таких волн может быть три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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