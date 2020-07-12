Путин напомнил о причинах ухудшения отношений России и Украины

12 Июль 2020 2020-07-12T15:27:24+03:00

Это не связано с вопросом присоединения Крыма к России

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Президент Владимир Путин напомнил, что отношения России и Украины ухудшились еще до того, как произошел референдум в Крыму. О причинах политических разногласий между странами рассказал глава государства в интервью "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

- Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот,- сказал президент.

Владимир Путин уверен, что рано или поздно отношения двух стран все равно наладятся.

При этом некоторые заявления нынешних украинских властей в Кремле не могут вызывать одобрения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что слова Владимира Зеленского о роли СССР в войне "внутренне коробят" Путина, как и в целом обидны для всех россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU