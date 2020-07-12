2020-07-12T15:20:41+03:00
Общество

"Невежды или безумцы": Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование коронавируса

Пресс-секретарь президента сам переболел Covid-19 и признался, что "временами было страшно"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с критикой в адрес тех, кто не верит в существование коронавируса.

Во время пандемии россияне фактически разделились на тех, кто соблюдает меры безопасности, носит маски, учитывает социальную дистанцию, и тех, кто якобы все "прочитал между строк" и отрицает сам факт существования опасного заболевания. Доводы в Сети "такие умельцы" приводят на любой вкус, все они, конечно, либо откровенный фейк, либо подогнанная под нужные задачи статистика. Чтобы оценить реальные масштабы достаточно посмотреть на цифры по зараженным и умершим.

- В лучшем случае такие люди кажутся невеждами, а в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная,- сказал в эфире канала "Россия 1" Дмитрий Песков.

Он сам переболел коронавирусом, пришлось даже лечь в больницу. Дмитрий Песков рассказывает, что на самом деле "временами было страшно", Covid-19 не похож на другие инфекционные заболевания.

Врачи говорят о серьезных последствиях коронавируса. У некоторых вирус вызывает легочный фиброз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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