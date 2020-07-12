2020-07-12T15:15:12+03:00
В мире

Коронавирус у Айшварии Рай: Что известно о состоянии звезды Болливуда

Врачи нашли коронавирус у Айшварии Рай и ее восьмилетней дочери
Юлия САЛЬНИКОВА
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Муж актрисы тоже попал в больницу с коронавирусомМуж актрисы тоже попал в больницу с коронавирусомФото: Instagram.com
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У болливудской актрисы Айшварии Рай подтвержден коронавирус. На тестирование отправили всю семью после того, как у ее мужа, актера Абхишека Баччана, и тестя нашли Covid-19. Медики приняли решение о госпитализации обоих мужчин.

У 46-летней Айшварии и ее восьмилетней дочери симптомов не было, но они, как и положено, сдали тест. Оказалось, что обе заражены, сообщает Reuters.

Актриса регулярно попадает в рейтинги самых красивых женщин мира. В 1994 году она заслужила корону Мисс мира. В 2012 году стала послом доброй воли ЮНЭЙДС и с тех пор занимается профилактикой новых случаев ВИЧ у детей. Айшвария Рай - одна из немногих актрис Болливуда, известных на Западе. Правда, знают ее больше не по ролям в кино, а по различным глянцевым проектам - за счет необычной внешности ее часто зовут сниматься в журналы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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