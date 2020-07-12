Путин допишет свою статью о Второй Мировой Войне

12 Июль 2020 2020-07-12T16:01:54+03:00

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Владимир Путин напишет продолжение статьи о Второй Мировой Войне.

Напомни, 19 июня вышла статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», автором которой стал глава российского государства.

Президент работал над ней долгое время. Выход статьи был проанонсирован даже до того, как в мире началась пандемия коронавируса. Это произошло на саммите стран СНГ в 2019 году, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем интервью телеканалу "Россия 1".

"Именно на этом саммите он анонсировал эту статью, поделившись уже первыми архивными наработками", – сказал Песков.

Он напомнил слова президента РФ - «однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения коверканья истории наших стран, недопущения искажения правды».

Песков выразил мнение, что Путин всегда будет на стороне российской истории, и не допустит, чтобы западные коллеги вносили в нее недостоверные факты.

ИСТОЧНИК KP.RU