Путин допишет свою статью о Второй Мировой Войне
Владимир Путин напишет продолжение статьи о Второй Мировой Войне.
Напомни, 19 июня вышла статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», автором которой стал глава российского государства.
Президент работал над ней долгое время. Выход статьи был проанонсирован даже до того, как в мире началась пандемия коронавируса. Это произошло на саммите стран СНГ в 2019 году, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем интервью телеканалу "Россия 1".
"Именно на этом саммите он анонсировал эту статью, поделившись уже первыми архивными наработками", – сказал Песков.
Он напомнил слова президента РФ - «однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения коверканья истории наших стран, недопущения искажения правды».
Песков выразил мнение, что Путин всегда будет на стороне российской истории, и не допустит, чтобы западные коллеги вносили в нее недостоверные факты.
ИСТОЧНИК KP.RU