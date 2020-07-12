2020-07-12T16:02:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав предупредил, что массовые скопления людей пока опасны

Главный инфекционист ведомства считает, что стоит учиться на горьком опыте зарубежных коллег
Анастасия РЫШКОВА
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Минздрав предупредил об опасности массовых скоплений людейМинздрав предупредил об опасности массовых скоплений людейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов считает, что на данном этапе массовые скопления граждан могут быть крайне опасны. Специалист призвал россиян продолжать соблюдать все меры безопасности, связанные с коронавирусом.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — приводит его слова пресс-служба министерства здравоохранения.

Чуланов считает, что опыт иностранных коллег - наглядный пример для того, как делать не стоит. Так, в своей речи он упомянул США и Индию, граждане которых не соблюдают элементарных мер – отказываются носить маски и перчатки, массово выходят на протесты. В связи с этим они являются лидерами по количеству инфицированных.

«Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса», — заключил он.

Напомним, что ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса в середине марта. Главами мировых держав было принято решение закрыть авиасообщение и ввести режим самоизоляции. Число инфицированных на 12 июля в России составляет 727162, из них выздоровели 501 061 человек, летальных исходов зарегистрировано 11 335 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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