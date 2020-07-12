Минздрав предупредил, что массовые скопления людей пока опасны
Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов считает, что на данном этапе массовые скопления граждан могут быть крайне опасны. Специалист призвал россиян продолжать соблюдать все меры безопасности, связанные с коронавирусом.
«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — приводит его слова пресс-служба министерства здравоохранения.
Чуланов считает, что опыт иностранных коллег - наглядный пример для того, как делать не стоит. Так, в своей речи он упомянул США и Индию, граждане которых не соблюдают элементарных мер – отказываются носить маски и перчатки, массово выходят на протесты. В связи с этим они являются лидерами по количеству инфицированных.
«Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса», — заключил он.
Напомним, что ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса в середине марта. Главами мировых держав было принято решение закрыть авиасообщение и ввести режим самоизоляции. Число инфицированных на 12 июля в России составляет 727162, из них выздоровели 501 061 человек, летальных исходов зарегистрировано 11 335 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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