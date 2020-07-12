Матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020: Братья Миранчуки попали в стартовый состав "Локомотива" на игру с "Уфой"

12 Июль 2020 2020-07-12T15:45:03+03:00

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Футболисты "Локомотива" сегодня, 12 июля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" проведут поединок 28 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Команда Марко Николича на данный момент сохраняет за собой вторую строчку в таблице и москвичам крайне важно выиграть матч у крепкой "Уфы", дабы укрепить свои позиции в гонке за серебром на финише сезона.

Стартовый состав Локомотива на матч против Уфы: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Магкеев, Крховяк, Жоао Марио, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Фарфан, Сулейманов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Уфа. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени. На данный момент "Локомотив" после 27 игр идет на 2 месте в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. "Уфа" же набрала 36 баллов и пока что на 6-й строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU