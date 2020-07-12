Матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020: уфимцы огласили стартовый состав на битву с "Локо"

12 Июль 2020 2020-07-12T15:43:34+03:00

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Вечером в воскресенье, 12 июля, в Москве в Черкизово на стадионе "РЖД Арена" будет сыграна встреча 28 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" на своем поле будет принимать "Уфу". Для клуба из Башкирии эта игра будет первой после ухода из команды в "Спартак" гендиректора Шамиля Газизова.

И гости поединка огласили стартовый состав на важную для них битву против "Локомотива".

Стартовый состав "Уфы" на игру против "Локомотива": Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Круговой, Безденежных, Фомин, Голубев, Урунов, Козлов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Пуцко, Алиев, Емельянов, Фольмер, Карп, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Уфа. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени. На данный момент "Локомотив" после 27 игр идет на 2 месте в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. "Уфа" же набрала 36 баллов и пока что на 6-й строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU