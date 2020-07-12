В Минздраве оценили вероятность второй волны коронавируса Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Возможность возникновения второй волны коронавирусной инфекции зависит от соблюдения людьми мер предосторожности. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, и призвал граждан носить маски в общественных местах.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса … Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса», - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Эксперт привёл в пример сложную эпидемиологическую ситуацию в США и Индии, которая, по его словам, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций

Напомним, США несколько дней подряд устанавливают антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки там зарегистрировали свыше 69 тысяч инфицированных. По оценкам Worldometers, по состоянию на воскресенье, 12 июля, число инфицированных в США превысила 3,35 миллиона. Однако, по словам американского лидера Дональд Трамп, такой рост заражений коронавирусом в стране объясняется лучшим тестированием в мире.