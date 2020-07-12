2020-07-12T17:04:18+03:00
Спорт

Продолжил стоять на своем: Квят снова не преклонил колено в честь Black Lives Matters перед гонкой "Формулы-1"

Российский гонщик перед соревнованиями "Гран-При Штирии" не поддержал акцию
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даниил Квят.Даниил Квят.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят второй раз подряд отказался встать на олено перед стартом гонки в чемпионате "Формулы-1". На сей раз это произошло перед началом состязаний на автодроме в Шпильберге.

Гонщики вышли в футболках "Конец расизму" и должны были, по задумке, встать на колено в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. При этом, помимо Квята к такому "бунту" присоединились и другие спортсмены.

Квят и сразу несколько гонщиков не преклонили колено перед стартом гонки "Формулы-1" во второй раз. Фото: REUTERS

Квят и сразу несколько гонщиков не преклонили колено перед стартом гонки "Формулы-1" во второй раз.Фото: REUTERS

Это - Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Кими Райкконен ("Альфа Ромео") и Шарль Леклер ("Феррари"). Они же неделей ранее на Гран-При Австрии не стали поддерживать акцию Black Lives Matters.

Даниил Квят, напомним, ранее объяснял свой выбор довольно просто: "Русские встают на колено только перед Богом, Родиной и флагом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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